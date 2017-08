“Es pot dir que Andorra està de moda”

Josep Marticella. El director general de Pal-Arinsal ho té difícil per fer vacances a l’estiu. Tot i tenir una feina molt lligada pràcticament tot l’any, assegura que fa el que l’apassiona.

La Caubella de Pal s’ha convertit gairebé en la seva segona casa. L’exigència de fer funcionar estiu i hivern una estació fa que hagi d’estar sempre al peu del canó. I diu, li agrada donar exemple.



Amb una estació oberta deu mesos l’any, quan fa vacances?

He tingut l’habilitat de convèncer la família que el millor període per fer vacances són els mesos de maig i octubre. No trobes gaire ningú i tens bons preus. (Riu) Fora conyes, la veritat és que no queda una altra manera. Estar deu mesos oberts et condiciona i des de la meva posició també m’agrada predicar