“Costa molt que la gent doni arxius”

Domènec Bascompte. Té 53 anys i va néixer a Escaldes. En fa més de trenta que viu a Canillo. És el primer arxiver de la història de la parròquia i també hi fa gestió de patrimoni cultural.

Va estudiar història i es va decantar per l’època moderna, això li va obrir les portes per trobar la seva primera feina a l’arxiu nacional abans d’acabar la carrera. Ara treballa al de Canillo, on s’hi troba com a casa.



Si és el primer arxiver, com es va trobar la situació?

Hi havia el dipòsit de l’arxiu ple de caixes de documents, ordenades amb cert criteri administratiu, sí, però faltava molt control i ordre, registrar el que tenia, vigilar les entrades i sortides, entre altres coses.



Quant temps hi va estar a tenir-ho tot ordenat?

Encara no ho està! L’arxiu té molta feina