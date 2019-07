CODI 76: excursió

Cridaven, li arribaven mots sense sentit. Es va girar i llavors va entendre l’esverament, aquella gent cridava el gos que s’havia apropat a la seva roba i s’havia endut les maleïdes sabatilles.

Aquell matí va aixecar-se més aviat que el que acostumava a fer, feia calor i tenia ganes d’anar a la muntanya. Feia dies que no s’havia posat les botes i agafat els bastons de caminar. Avui semblava un bon dia per fer-ho. El cel d’un blau intens sense cap núvol acompanyava a sortir.

Va preparar la motxilla amb unes quantes coses per menjar, aigua i crema per al sol... Tampoc volia tornar recremat i amb la pell encesa. Després d’un cafè amb llet i un petit entrepà, va baixar cap al garatge per agafar el cotxe. Havia decidit que pujaria fins