Mafalda tira la canya

A l’Eva l’embargava la nostàlgia de cada final d’estiu, en aquell moment en què el repàs mental de l’agost li feia veure que no havia guanyat gens ni mica d’autoexigència: la llista de tasques reservades per a les vacances seguia intacta. Asseguda a la platja, notant com els grans de sorra li punxaven les cuixes, mirava embadalida mar i banyistes. Si us plau, quin tipasso aquesta dona, per l’edat que té està estupenda. I guaita l’esquena peluda d’aquell home, li passaria la cera amb un gust... I on va aquella guiri-cranc? Li encantava observar la fauna marina i jutjar-la en