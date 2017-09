Escac i mat

Qui ho havia de dir! Aquell solter de seixanta anys, cabells blancs, panxut, de poc més de metre seixanta i amb els braços plens de tatuatges, duia al costat una dona amb un cos de Photoshop.

Hola Roger, necessito un favor. És urgent! (23 h, dissabte).



Primer la policia, després l’ambulància ... havia après a diferenciar el so d’aquelles sirenes. Si hagués tornat a casa més d’hora i no hagués begut més del compte, hauria estat prou serè per recordar-me’n de tancar el balcó, i potser no m’haurien despertat aquells uuuuh, uuuuh! i niinoo, ninoo! que feia estona sentia.



Les set del matí i el termòmetre exterior ja rondava els vint-i-cinc graus.



Sovint, quan m’estava a casa l’avi, sortia del número cinc del passeig de Joan Borbó, girava a l’esquerra pel carrer de la Maquinista fins a arribar al