Guanyadors del 5è concurs 'Un estiu per emmarcar'

Els lectors han enviat més de dos centenars d'imatges captades durant aquest estiu

Moltes felicitats als guanyadors de la cinquena edició del concurs ‘Un estiu per emmarcar”. DMG ha triat les tres millors fotografies entre les més de dues-centes imatges enviades i etiquetades pels lectors. Gràcies a tots els que heu participat!



Els premiats són: Òscar Garcia Bassaganya. El viatge a les Filipines, “un lloc amagat que volia descobrir”, ha portat Òscar Garcia a l’illa de Pallawan, on ha captat aquesta imatge paradisíaca i estiuenca per la qual s’emporta el premi d’un forfet de temporada per a Grandvalira com a guanyador de l’edició del 2019. Pere Baró. L’estampa d’una parada de verdures dels carrers de Hanoi recollida per