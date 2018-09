Guanyadors del concurs Un estiu per emmarcar

Les tres millors imatges dels més dos centenars de fotos enviades pels lectors

Felicitats als tres guanyadors de la quarta edició d’‘Un estiu per emmarcar’. DMG ha escollit les millors imatges entre els més de dos centenars de fotos que han enviat els lectors. Moltes gràcies a tots per haver participat!



Els premiats són: Sandy Mas Brunel. L’espectacular imatge d’un salt sincronitzat amb el sobrevol d’un avió al Prat de Llobregat enviada per la Sandy Mas, que afirma que “dona ales als seus desitjos”, converteix l’encampadana en guanyadora del primer premi: un forfet de temporada per a Vallnord. Eloi Batlletbò Guixés. Els paraigües de colors que decoraven el carrer Major d’Oliana durant la festa major en