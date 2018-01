Camí planer i tranquil

Camí de l’obac d’Incles. Aquest itinerari es fa per un camí planer en paral·lel al riu que condueix fins al fons de la vall. Permet gaudir d’una passejada amb raquetes o esquís sense necessitat de ser-ne un expert.

La vall d’Incles és de les més accessibles del territori, però no per això menys atractiva. A l’hivern, la neu tenyeix de blanc un indret que és molt obert i poc feréstec, motiu pel qual el converteix en apte per a principiants. Recórrer tota la vall pel camí de l’Obac amb raquetes, esquís de fons o de muntanya és una bona opció per iniciar-se en qualsevol d’aquestes activitats. Per als més experimentats, i també agosarats, hi ha l’opció de continuar i pujar fins al port d’Incles, el més baix que connecta amb França i des d’on es pot gaudir d’una