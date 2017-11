Fonts del Campeà. La ruta, que ofereix una agradable caminata, està dominada pel bosc del Campeà, una extensió de pi negre on trobem un autèntic jardí de flors silvestres i una espècie protegida: el gall de bosc.

Un bonic passeig Ruta de les Fonts del Campeà.

Actualitzada 27/11/2017 a les 07:59

La ruta que us proposem aquesta setmana és de dificultat baixa i ofereix un bonic passeig de mitja muntanya dominat pel bosc del Campeà, a la parròquia d’Encamp.



Durant el recorregut podrem gaudir de la diversitat de flora, amb flors com ara les gencianes, les pulsatil·les, les soldanelles, les prímules o les caltes que es troben a prop de les fonts. A més, a la tardor hi trobarem bolets com la carrerola, el cama-sec, el rovelló, el fredolic, el rossinyol o el cep. Pel que fa a la fauna, destaca la presència del gall de bosc, una au molt sensible a la pressió humana i una espècie protegida. És per aquest motiu que cal no sortir del camí i avançar sense fer gaire soroll.

Per posar-ho fàcil, seguim les indicacions de la guia Camins d’Andorra, que marca l’inici de l’itinerari al rocòdrom Els Cortals, poc després del quilòmetre 8 de la carretera secundària dels Cortals. És en aquest punt on començarem a caminar per un camí que baixa cap al riu de les Deveses i que hem de seguir en direcció est fins que arribem a un pont tibetà.



Travessem el pont i girem a la dreta. Poc després de caminar uns 350 metres per la pista, a l’esquerra, ens toparem amb un rètol que ens indicarà que hem arribat al bosc del Campeà.



Una vegada al bosc, agafem el camí a l’esquerra que s’hi endinsa i continuem la ruta travessant la pineda de pi negre fins que sortim del bosc. Arribem així a una bonica esplanada on es troben les fonts del Campeà.



Ja hem superat gairebé la meitat del recorregut i ara hem de travessar el prat en direcció sud. Tot seguit, trobarem un rètol que indica el camí pla del bosc del Campeà. Poc després, comencem a baixar deixant un camí que marxa a l’esquerra i fins que arribem a un berenador.



Un cop al berenador, on podem carregar piles menjant alguna cosa, agafem la pista que planeja a la dreta. Després de caminar per la pista forestal durant més d’un quilòmetre, arribem a la pleta dels Orris, on trobem un rètol de fusta. A partir d’aquí, l’itinerari continua en direcció al pont tibetà, i un cop allà, tornem al punt de sortida. Cal destacar que malgrat que es tracta d’un circuit circular, també hi ha l’opció de tornar directament des de les fonts del Campeà fins al punt d’inici. Bona sortida!



Un indret ideal per al gall de bosc

El gall de bosc troba en aquest indret unes bones condicions per viure-hi: un bosc força obert de pi negre amb un sotabosc ric en nabiu i neret, així com un pendent suficient per emprendre el vol davant de qualsevol alerta de perill.



UBICACIÓ:Encamp

DURADA: 2 h 20 minuts

DESNIVELL: +295/-295

DISTÀNCIA: 5,27 quilòmetres

DIFICULTAT: fàcil