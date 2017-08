Un paisatge immens

Pujada al pic d'Enclar (2.383 m). En aquesta ocasió us proposem descobrir la vall del riu Muntaner i fer una ascensió a un dels cims més característics i coneguts del país, però al qual no tothom té l’hàbit d’anar-hi.

La sortida la farem des de l’església de Sispony, a la parròquia de la Massana, a poc més de 1.300 metres d’altura. Tècnicament no és una ascensió complicada, i tot i la distància es fa amb facilitat.



Com hem dit, des de l’església encararem el camí que va per dins del poble i que ens conduirà cap a la carretera dels Cortals de Sispony. Ara bé, quan porteu menys de 100 metres, just quan veieu la Font del Poble, a la dreta, hi ha un pujador, en pedra i que us portarà fins a un petit berenador que hi ha a