'Bonjour Madame'

Un perfil de la mestra Denisa Font

Encara no fa gaire que es va trobar amb una de les antigues alumnes pel carrer, tan absorta en la pantalla del mòbil que no la devia veure. Li va retreure amb l’amable fermesa pròpia de qui ha dedicat tres dècades a educar la canalla: res no pot ser tan important que no pugui aixecar la vista un moment per dir: “Bonjour maîtresse.” Centenar són els avui polítics en exercici, metges, empresaris,professionals liberals, pagesos, que van passar sota la seva tutela i que és així com, respectuosament, s’adrecen a Denisa Font cada cop que es creuen amb l’antiga mestra. Un