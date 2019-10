Ànima exploradora

Un perfil de l'alpinista Stefi Troguet

Quan va arribar el moment que desitja gairebé qualsevol adolescent criat a les muntanyes, el de llançar-se a la conquesta de la gran ciutat durant els anys universitaris, a Stefi Troguet (Encamp, 1992) l’alegria li va durar poc: a les dues setmanes d’aventura urbana ja va dir prou i la família se la va trobar trucant amb insistència a les portes de casa. “Em volien matar”, riu. Però és que de seguida havia constatat que el ciment no era el seu hàbitat, que es trobava sola i perduda, que no li agradava caminar pel carrer i no trobar-se ningú que