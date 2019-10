Fill de l'1-O

Un perfil de l'alcalde de la Seu d'Urgell, Jordi Fàbrega

Jo soc fill de l’1 d’octubre”, assevera Jordi Fàbrega (Lleida, 1972), mentre apunta cap al testimoni que es va endur amb ell al despatx de l’alcaldia de la Seu: l’urna de la mesa que va presidir en aquella jornada que va suposar un punt d’inflexió a la trajectòria fins aleshores bastant definida d’un pediatre i home de família que mai s’havia imaginat en l’actual tessitura. “Naturalment que tenia conviccions polítiques, com tothom”, però mai no s’havia plantejat res ni remotament similar. Fins aquell dia que recorda amb l’emoció no fingida d’algú que està aprenent els rudiments de la política i

#3 Uffff!

(06/10/19 11:56)



#2 The Observer

(06/10/19 11:13)



#1 0-1

(06/10/19 10:03)