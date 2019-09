A la frontera, és clar

Un perfil de l'historiador Claude Benet

Si és temptador per a qualsevol biògraf reputat caure en la recerca de causes primigènies que expliquin una trajectòria vital, més difícil resultarà desempallegar-se de tal seducció a un mediocre redactor de perfils. Així que caiguem en la provocació de quatre grapes: si Claude Benet (Bourg-Madame, 1950) es va endinsar en la recerca d’una Andorra que va ser terra de pas, en les rutes per on fugien evadits, espies i gent de tota fortuna durant la II Guerra Mundial, és perquè ell mateix se sent un nen de frontera. I perquè va créixer enmig dels tabús, dels temes a penes