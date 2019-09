L'aventura constant

Un perfil del ciclista Carlos Verona

A Carlos Verona (San Lorenzo de El Escorial, 1992) de petitó l’obsessionava la neu. Aquelles comptadíssimes vegades que es decidia a caure per la serra madrilenya el nen no aclucava l’ull en tota la nit, i no sols perquè era una promesa certa de saltar-se un dia de rutina escolar, sinó perquè el fet mateix de veure nevar era motiu de fortíssima excitació. “Potser era un senyal del futur”, aventura amb un deix d’ironia. Avui, instal·lat a Andorra des de fa un lustre com a part de la munió de ciclistes que han triat el país per viure-hi, el blanc element