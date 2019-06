'All'alba vincerò'

Un perfil de l'actual ministre de Finances i Portaveu

Relaten fonts ben informades que ja a la preadolescència era un jove que dormia poc: no era gens estrany que a les quatre o les cinc de la matinada es despertés amb ganes d’iniciar l’activitat diària. Constrenyut a no fer activitats sorolloses per no molestar els pares i els dos germans, es va acostumar a dedicar aquelles hores incertes a la lectura. Els hàbits així adquirits tan d’hora són difícils d’erradicar i no és gens estrany que els col·laboradors es trobin de bon matí ja amb un gruix de correus electrònics redactats abans que surti el sol i els operaris