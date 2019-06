La vida, al carrer

Un perfil del fallaire Xavi Burgos

Temps era temps, com cantava l’altre, que els que encara no havien sortit de l’ou es passaven tot el dia al carrer. Temps de canalla feliç que la nit de Sant Joan arreplegava casa per casa fustes per a la foguera que cremaria a la revetlla. O que es construïa un camp de futbol amb restes que s’anava trobant per les obres i batejava la instal·lació com el Maracanà dels gitanos. Temps era temps d’estar-se tot el dia al carrer amb els nens del bar­ri. Aquesta va ser la infantesa –entre molts altres– de Xavi Burgos (Andorra la Vella, 1968).