D'aigua i d'obaga

Un perfil de l'empresaria i impulsora de Cal Pal, Maria Reig

Explica Maria Reig (Encamp, 1951) que ara per ara s’està jubilant, cosa que no implica deixar d’estar alerta de les coses, sinó evitar les llargues reunions en juntes i consells –“És que ja no tinc paciència, ja passo d’allò que quelcom canviï perquè res no canviï”– i dedicar-se a qüestions creatives. A inocular virus, diu, per impulsar canvis reals. Per això cuida Cal Pal com si fos la nineta dels seus ulls.



Tan immersa en el projecte de recuperar la tècnica de la construcció en pedra seca que –ho vam constatar a l’entrevista– resulta difícil desviar-la de la qüestió. És que