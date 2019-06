L'observador

Un perfil de l'artista Philippe Shangti

A Philippe Shangti li agrada definir-se com quelcom així com un outsider, algú que observa les anades i vingudes dels altres però que, encara que físicament immers en la bogeria del món –i ha conegut tota la que existeix en un dels temples del sexe, drogues i rock&roll: Saint Tropez–, és capaç d’abstreure’s mentalment, de mantenir-se al marge i mirar-s’ho des d’una distància prudencial.



Tant és així que Shangti circula per aquests mons –el de les galeries, el de la disbauxa, el dels mitjans– amb un nom que no és el seu. Primer, perquè com que volia llançar un missatge fort,