Un perfil del cònsol major de Canillo, Josep Mandicó

Com en el cas de l’arquitectura islàmica, que mostra un exterior sobri i s’enriqueix cap a l’interior, Josep Mandicó, cònsol major de Canillo, es mostra molt poc procliu a mostrar la seva vida a la galeria, viu exemple de la proverbial reserva –quan no recel o directament desconfiança– tan pròpia del caràcter de la gent de muntanya. I com la gent de muntanya prefereix els espais amplis però la comunicació propera, de tu a tu, i per això s’ha imposat el deure de transitar els dissabtes al matí pels cafès on trobar-se amb els administrats perquè puguin dir-li la seva.

Mandicó,

