La casualitat infinita

Un perfil de l'exambaixador d'Espanya a Andorra Eugeni Bregolat

Aquesta és la història d’un noi de pagès de la Vansa que volia veure món i que, Déu n’hi do el que li ha ofert la vida, de casualitat en casualitat: no sols ha vist el món com cobejava, sinó que ha estat observador privilegiat –també una mica actor– de profundes transformacions des dels mateixos escenaris on es produïen, de l’aleshores Unió Soviètica a la Xina, Indonèsia o el Canadà. I Andorra, que va ser un punt de retrobada emocional, “on relligar amistats i parentius”.

A Eugeni Bregolat (la Seu d’Urgell, 1943) la curiositat pel món que l’envoltava se la va