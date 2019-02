Fora convencions

Un perfil de la codirectora de l’Escena Nacional d’Andorra (ENA), Mònica Vega

Es va passejar uns anys passejant per aquest ambient tan competitiu, un pèl frívol, quasi irreal, que són els concursos de balls de saló. “Allà tot està superestudiat, des de la manera com entres a la pista aixecant el cap fins a la laca d’ungles” i, sobretot, els litres i litres de laca que gasten les ballarines, malson per a la capa d’ozó en què potser els ecologistes encara no han reparat amb l’atenció deguda. Desastres climàtics a banda, Vega va optar per no aclimatar-se gaire a l’ambient i anar “de punkarra”, diu ella mateixa, per aquella vida “de superfantasia”.