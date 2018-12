Professió de fe

Un perfil de Simó Duró

Abans que estar amb el nas enganxat a una pantalla es convertís en el dia a dia infantil, els nens s’adormien sentint la veu de la padrina, arraulits a les faldilles. Si el fet era comú, no tant ho és que algú hagi fet professió de mantenir vius aquells relats. A Simó Duró (Andorra la Vella, 1946) les àvies li van omplir la imaginació amb històries familiars que bé entronquen amb el que després es consideraria realisme màgic, com la de la cabra que, convertida en dida de la criatura òrfena de mare, s’enfilava per la llenyera fins arribar a