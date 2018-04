Núria Gras, tot a la motxilla

Un perfil de la presidenta de l'Associació de Donants i Trasplantats d'Andorra, Núria Gras

Núria Gras (Barcelona, 1964) li va passar el mateix que a un gran percentatge dels periodistes de batalla: que un bon dia en va estar fins al capdamunt perquè les rodes de premsa li resultaven soporíferes. I com la part més espavilada o afortunada dels col·legues, es va dir que la vida són dos dies per matar-los asseguda en espera que algú vulgui explicar-te ves a saber quina cosa insulsa i va tirar per altres camins. Rutes noves en les quals, no obstant això, no es va decidir a deixar la ploma (posem al dia l’expressió: el teclat). Decisions totes