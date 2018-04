Ludmilla Lacueva, el do de gents

Un perfil de l'escriptora Ludmilla Lacueva

Com una Flautista d’Hamelin pirinenca, Ludmilla Lacueva (Escaldes-Engordany, 1971) arrossega darrere seu aquells que coneix. Sigui dit –si per un cop ens permeten l’absoluta subjectivitat– en primera persona: a Ludmilla se la coneix en qualsevol circumstància professional i de sobte i sense saber com ni per què hom es troba dansant al ritme de la seva bonhomia i el somriure sempre operatiu. I aquesta és probablement l’explicació més possible al perquè quan es posa en mode escriptora i convoca el ritual de la presentació el respectable omple la sala, obedientment i encantat. Perquè Lacueva, sense necessitat d’amarar-se de consells de