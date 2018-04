Teresa Cabanas, humana contradicció

Un perfil de la presidenta del Centre de la Cultura Catalana, Teresa Cabanas

Demana Teresa Cabanas (Barcelona, 1945) amb infinita paciència a veure si li podem escriure bé el cognom. Reconeix que s’ho pren amb cristiana resignació perquè tothom l’hi escriu malament al mateix temps que argumenta que per la banda de Manresa, d’on ve la família (Sant Vicenç de Castellet, on els avis tenien un hostal) aquestes terminacions en as són habituals.

El passat familiar s’inscriu a les tragèdies de la història. La primera, l’epidèmia de grip del 1918: hi van morir els avis paterns i cinc dels set germans. A qui d’adult seria pare de la Teresa i que aleshores tenia nou