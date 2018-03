Landry Riba, músic dels cims

Un perfil del músic Landry Riba

A la música de Landry Riba es deixen sentir esquelles del ramat. Ni obeeix a la casualitat ni a la simple cerca d’un efecte estètic, sinó que és el reflex del seu so interior, el so de les muntanyes on va créixer, on un dia va descobrir que havia estat un luxe néixer –“de nen no t’adones del que és estar tot el dia pels prats, no tancat en un pis”– i on segueix vivint, sense gaires intencions d’allunyar-se’n. Per això s’ho ha manegat –o més aviat és així com flueix– perquè l’existència li giri al voltant de les muntanyes