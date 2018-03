José Manuel da Silva, el camí cap a casa

Un perfil del cònsol honorari de Portugal

Diuen dels emigrants que es passen la vida delerosos per tornar a la terra d’on van haver de sortir un dia però que aquells que ho aconsegueixen sovint ja no troben que aquell era el seu lloc, com esperaven. José Manuel da Silva (A Fontelonga, 1969) va sortir d’un llogar­ret del nord de Portugal quan només tenia disset anys i tot i que ara el futur encara es presenta molt llunyà, algun dia li agradaria tornar a casa. Però la pregunta es planteja per si sola: on és ja, en realitat, casa seva? El lloc on va néixer és un