Irineu Esteve, arrels profundes

Un perfil de l'esquiador de fons

Quan a Irineu Esteve (Andorra la Vella, 1996) li van encomanar la tasca d’enarbolar la bandera del país a la desfilada dels Jocs d’Hivern, el jove esquiador de fons va exhibir la mateixa tranquil·litat exterior amb què es condueix en cada moment de la vida. Cosa que no vol dir que no se sentís il·lusionat, matisen els que el coneixen bé, sinó que és un paio discret, poc amic dels excessos i les expansions en general.

L’Irineu és un jove fortament lligat amb els seus espais, els que sent com a propis: enlloc no s’esquia com a la Rabassa, que és