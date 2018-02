Hèctor Mas, punt de fusió

Un perfil del director de cinema

No desplega l’Hèctor vuit cognoms andorrans al passaport però s’estima el país on va néixer, on sempre ha mantingut –i mantindrà, profetitza– un peu. A banda, què pot rivalitzar en andorranitat amb l’avi que té i l’obra que deixarà darrere i que Andorra s’ha apropiat tan sense complexos? Hèctor Mas (Andorra la Vella, 1984) és també un llegat de Sergi Mas. I no sols per via sanguínia, és que és l’avi –i els pares, per descomptat– qui l’ha ensenyat a estimar-se les seves arrels.

A les primeres memòries de l’Hèctor hi ha el taller de l’avi a Aixovall. Era un xaval