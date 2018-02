Josep Saravia, projecte de vida

Un perfil del president de l’Associació Andorrana Contra el Càncer (ASSANDCA)

La vida, com tothom acaba comprovant tard o d’hora, té molts revolts inesperats. Així que la primera vegada que a Josep Saravia algú li va proposar que s’involucrés en una associació de suport als malalts de càncer va dir que ni parlar-ne, de cap manera. Avui, cinc anys després que es fes enrere d’aquella primera reacció en directe –acabava de perdre la seva dona i no volia ni sentir a parlar de la malaltia–, només espera que arribi el moment de jubilar-se per dedicar el cent per cent del seu temps a l’entitat. Ara, reconeix, és el seu projecte de