Sylvia Steinbrecht, com la gota malaia

Un perfil de la directora artística andorrana

Si algú hagués gosat exercir d’oracle respecte del futur que li esperava a Sylvia Steinbrecht (Berna, 1977) se l’hagués imaginat com a astronauta. O, amb més realisme, treballant a les instal·lacions d’Airbus a Tolosa. Perquè l’alumna Steinbrecht resulta que era boníssima en qualsevol matèria relacionada amb les ciències, incloses les matèries més abstruses, on aconseguia unes qualificacions estratosfèriques. Però no. Arribat el moment de decidir orientació a la vida, la petita de les germanes Steinbrecht es va desmarcar de les idees preconcebudes dels que l’envoltaven i va anunciar que volia dedicar-se al cinema. I aquí està, amb una trajectòria que