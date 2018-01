Jonaina Salvador, vull cantar

Un perfil de la cantant i impulsora de la Temporada Lírica

A Jonaina Salvador, nascuda a Andorra la Vella el 1987 però “laurediana de cor”, insisteix: la família es va traslladar a la parròquia quan tenia tres anys, no li va caldre aquell esforç d’autoafirmació del cinematogràfic Billy Elliot. El “vull cantar” en el seu cas no va trobar cap oposició familiar, sinó que més aviat va ser esperonada per una mare a qui no li havien donat aquesta opció: eren altres temps, i a la família (era filla de ferroviari, gent migestant del barri barceloní de Sant Andreu) cantar no era ni de bon tros cosa de gent honorable.



Sí va