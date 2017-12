Eudald Guillamet, amb molta passió

Eudald Guillamet (Ripoll, 1952) camina aquests dies sense tocar el terra, entre focs artificials podria dir-se, entusiasmat com un nen estrenant sabates i amb una bona col·lecció de joguines deixades pels Reis. Bé, per a ell el regal nadalenc ha caigut abans i ha arribat precisament a lloms d’un camell: la figura que acaba de descobrir a la cova de Kapova, a la república de Bashkiria. Un d’aquells llocs ignots per a la majoria dels mortals, que difícilment sabríem situar en un mapa, i que en canvi per a ell és lloc de pas habitual. Des d’allà, en un viatge