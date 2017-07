Joan Anton Rechi I el do de gents

Un cop Joan Anton Rechi s’havia d’enfrontar a una soprano de formes més que rotundes, coses que passen a la lírica més enllà dels estereotips. El cas és que l’espectacle exigia que la cantant grassoneta evolucionés per un escenari més aviat enrevessat, amb pujades i baixades per una rampa i un moviment complex que al més esvelt li hauria suposat problemes. I allà estava ella, mansa com un anyell i seguint les instruccions sense badar boca més enllà del que exigia la partitura. Tot, diuen els que van presenciar l’escena, obra de la mà esquerra, el do de gents, que