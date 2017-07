Joan A. Mijares. D'una pasta concreta

No ho té molt clar, el perquè es va fer metge. Si més no, és el que respon Joan-Albert Mijares quan se li pregunta.

o ho té molt clar, el perquè es va fer metge. Si més no, és el que respon Joan-Albert Mijares (Barcelona, 1940) quan se li pregunta. Addueix que no hi havia cap raó concreta que l’empenyés cap a la medicina: “ni m’havia enamorat de cap personatge” real o literari, assegura, ni hi havia cap metge a la família. Va ser el fill únic d’una família de classe mitjana, on la mare era pianista i el pare, joier. Res no apuntava cap a la ciència. Però sí hi ha un nexe comú entre les tres professions, i quelcom que és “molt