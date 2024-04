Necessitem sentir-nos segurs i hi ha gent que sap com fer-ho, treure'n partit i manipular-nos

Deixeu-me dir per començar que totes les emocions que tenim o que sentim són necessàries i bones. Sovint, per simplificar el llenguatge, podem dir que hi ha emocions positives i negatives. En realitat aquesta polarització fa referència a l’impacte que tenen al nostre organisme més que a la qualitat de l’emoció en si mateixa.

Necessitem sentir por per poder seguir vius. Si no tinguéssim por incorreríem en infinitat d’activitats arriscades per a la nostra vida i integritat personal.

Tenim algunes pors programades de manera innata, com ara la por a la foscor, a les altures o a la soledat. Aquestes pors han passat de generació en generació enregistrades al nostre ADN. Tot i que algun metge digui el contrari, quan un bebè plora sol ser perquè té por de la foscor i la soledat, i plorant fins a esgotar-se no li passarà aquesta por.

També ens fa por prendre mal. El dolor no sol agradar en general, així que evitem costi el que costi prendre mal. Hi ha alguns efectes potenciadors de la por, com ara el component afectiu. Ens fa por que una persona estimada prengui mal o pateixi, fins i tot podem sentir més por al patiment dels fills que al patiment propi. Sí, l’amor i l’afecte ho compliquen tot quan parlem de pors.

També tenim pors complexes i més elaborades, com ara la por al rebuig. Potser pots creure que això és per culpa d’internet i de les xarxes socials, però la veritat és que és una de les pors més antigues de la humanitat.

Fa milers d’anys, el rebuig suposava la mort. Sol, en un món hostil, la teva supervivència es comptava en dies o potser més aviat en hores. Com has pogut deduir les pors han condicionat la nostra vida i la història de la humanitat.

Si no hagués estat per la por no hauríem descobert el foc. El foc ens donava seguretat, així que ràpidament vàrem saber treure-li partit.

Sense adonar-me’n he passat de parlar de la por a parlar de la seguretat. Ves per on, ja tenim les dues cares de la mateixa moneda i la base de la fàcil manipulació que resulta dels mecanismes de la por i la seguretat.

De la mateixa manera que la por ens diu que quelcom no ens convé, la seguretat ens diu tot el contrari, que amb aquella persona o en aquell cas estem en una aparent situació de manca de perill.

Necessitem sentir-nos segurs i això hi ha gent que sap com fer-ho i treure’n partit. De fet, hi ha autèntics experts a generar-te por per després poder-te donar seguretat. No et pensis que ho fan de manera altruista, no, normalment aquesta seguretat té un preu.

Et convido que aprenguis a conviure amb la por, que identifiquis qui o què et dona seguretat i que analitzis el cost que té aquesta sensació de seguretat. No passa res per tenir por, tenim el millor antídot per gestionar la por: el nostre valor.