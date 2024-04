Marxar per obrir la ment

Actualitzada 31/03/2024 a les 12:02

“La integració dels joves en la vida política és crucial. Hem de seguir buscant mètodes per potenciar-ho.” Així defensa Lisa Cruz un projecte ambiciós en què està immersa. Té 28 anys, és del Pas de la Casa “de tota la vida” i va ser nomenada recentment presidenta del Fòrum de la Joventut. És una apassionada del món de l’ensenyança i assegura tenir un esperit crític i determinat. “De vegades, exagero”, bromeja la jove. Té formació en el sector hoteler i disposa del títol de Gestió en Organismes Internacionals. La caracteritza el domini de cinc idiomes i pot dir que ha treballat en diverses entitats mundials. Va ser consultora de comunicació en el departament d’ensenyament superior a la Unesco un any i mig, i també va participar en un projecte col·laboratiu amb les Nacions Unides al llarg de sis mesos: “Puc dir que soc molt afortunada.”

Quan tenia 18 anys, la Lisa va marxar a estudiar fora del país i va tornar el 2021. A banda d’Andorra, ha viscut a Suïssa, els Estats Units, Austràlia, Luxemburg i el Regne Unit. “He estat fora de casa molts anys i no em penedeixo de la meva decisió.” Ha experimentat diferents estils de vida i maneres de fer, “però estava destinada a tornar, sempre he volgut establir-me al país i crec que tots ho hauríem de fer”. La jove considera que marxar t’obre la ment i et permet adquirir un ventall de coneixement “impressionant”. Fins fa poc, el seu rol dins del fòrum era “mínim, molt passiu”, explica, però ara porta les regnes de l’entitat i està compromesa amb el seu càrrec. “La renovació de la junta es va aprovar fa poc. Vaig decidir aspirar a la vacant i ha funcionat.” Alguns dels canvis que veu necessaris són potenciar la veu del jovent: “Veig massa separació entre la implicació d’un jove i d’un adult. Hi ha un marge generacional a Andorra que s’ha d’ajustar.”

La Lisa combina el fòrum amb la feina de tècnica de qualitat i coordinadora d’avaluacions externes a l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior. A l’organisme posa en pràctica els seus coneixements d’ensenyança i s’està plantejant cursar en un futur el doctorat en polítiques d’ensenyament superior dins de microestats. “És molt precís i molt acotat al país on visc.” Afirma que les dues feines són flexibles i no li suposen cap sacrifici. “Al contrari, completa la professió, ja que combino la joventut amb l’ensenyança”, clou la jove.