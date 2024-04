Els imprescindibles de Joan Marc Joval

Actualitzada 31/03/2024 a les 12:02

1. La família. No seríem qui som sense ella, sempre estan al meu costat per a ajudar-me a emprendre el camí.El te (la infusió de rooibos). Sempre és un bon moment per a prendre’n un, sense excepció.La maleta de cabina. Ha de ser pràctica, de bona qualitat i fàcil de portar.Els auriculars. Són fàcils per mantenir converses telefòniques. També me’ls poso en cas de voler fer una meditació enmig d’un enrenou.L’art. A través d’això, aprenc i segueixo formant-me.La muntanya i la neu. Per completar el cicle de l’any i no perdre’m res del que m’ofereix la natura.Meditar. Descobrir-ho va ser un abans i un després. És una manera de viure serenament. Una pràctica al matí i al vespre.La lectura. Procuro llegir cada dia, però sempre em compro més llibres dels que llegeixo.Els amics. És la família escollida. Els tinc repartits entre Andorra, Barcelona i Brussel·les i em sento molt afortunat que m’hagin escollit a mi.El mar. Un tòpic, però és indispensable. En una altra vida dec haver sigut una sardina.