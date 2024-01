Acabo de participar en un interessant debat sobre el futur de la psicologia. Jo ho tinc clar, la psicologia ha de donar respostes.

Quin dia més intens! De fet quins dies més intensos! M’encanta pensar i debatre, aprendre d’altres persones i elaborar el coneixement. Encara no he trobat ningú de qui no pugui aprendre res. Bé, he de dir que de vegades aprenc en positiu i de vegades en negatiu, és a dir, allò que no s’ha de fer mai.



Hem estat uns dies uns quants psicòlegs i psicòlogues analitzant el futur de la professió i m’he trobat una mica sol amb les meves propostes. Sempre he pensat que anar al psicòleg hauria de ser com anar a l’assessor fiscal. Ja em perdonareu si