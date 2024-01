Magda Sánchez s'enfronta al Test de Proust

L'àrbitra de judo respon a les preguntes de personalitat

Principal tret del caràcter?

Esportista, proactiva, positiva i plena de vitalitat. Una noia totterreny.



El seu principal defecte?

La impuntualitat.



Què espera dels amics?

Bon cor, que siguin actius per compartir plans interessants i aventures, i que hi siguin quan més ho necessiti.



La seva ocupació preferida?

Tot allò relacionat amb l’esport i ajudar la gent.



El seu ideal de felicitat?

Viure de forma que et costi marxar.



La seva major desgràcia?

Ser conscient i no ser capaç de moure’m.



A quin país voldria viure?

Andorra o el nord d’Espanya.



Quin és el seu color favorit?

El fúcsia.



La flor que més li agrada?

La flor del cirerer.



Quin ocell prefereix?

L’àliga.



Herois a la vida real?

La gent que estimo.



Herois