Els imprescindibles de Meritxell Alcobé

És consellera general de DA. Canillenca de 45 anys i docent de professió. Casada i mare de la Martina i el Guillem. Va ser consellera de Canillo i es defineix com una persona “inquieta, lluitadora i resolutiva”.

1. Mar i muntanya. S’Agaró, segona residència on passo moments de descans amb família i amics. I la vall d’Incles, sempre que puc hi vaig, per desconectar del ritme frenètic del dia a dia. M’agrada escoltar el silenci davant dels llacs, em dona pau.























2. Autoconeixement, m’agrada aprendre i formar-me constantment.





























3. El cotxe, que em dona llibertat al dia a dia per anar a tot arreu.



































4. Viatjar per aprende, sorprendre’s i descobrir noves cultures.

























































5. L’esport és imprescindible per descarregar tensions i retrobar-se amb un mateix, ja sigui a l’aire lliure (esquí, skimo, senderisme) com fent sessions dirigides al gimnàs.









































6. El Barça,