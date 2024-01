40 anys d'esquí a Ordino

La temporada 1983-1984 obria les portes l’estació d’Arcalís, que des del primer moment va voler diferenciar-se de la resta amb un estil propi. La rivalitat amb Pal i no poques dificultats van marcar els primers anys.

Estem a la Setmana Santa del 1983. La posada en funcionament de tres teleesquís i un telecadira marquen l’arrencada (extraoficial) de l’estació d’Ordino Arcalís, que no obriria les portes de manera definitiva fins a la temporada d’hivern 1983-1984. Una fita que acaba de complir el 40è aniversari sense grans celebracions, però que es manté viva en la memòria de persones com Marcel Urigüen, excap de pistes del camp de neu i vinculat a l’estació durant més de 30 anys.



“De fet, vaig començar a treballar-hi força abans de l’obertura, primer com a delineant de l’avantprojecte al despatx d’arquitectura de l’Albert Pujal,