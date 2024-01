Els imprescindibles de Maria Carmen Santamaria

És la presidenta de la Federació de Patinatge. És al capdavant de l’entitat des del 2020 i es declara una apassionada de l’esport. Té una filla de 17 anys que practica el patinatge artístic des que en té tres.

1.La motxilla. Me la van regalar quan vaig fer un viatge a Roma.

















































2. El casc de la moto. És el meu mitjà de transport preferit. La moto és la millor inversió que he fet mai.













































3. Amb una tassa de cafè, els matins són diferents. Me la va regalar la meva filla quan va tornar del seu primer campus de patinatge.











































4. Els esquís. Sempre a punt i encerats. Pujo a pistes cada cap de setmana d’hivern.











































































































5. L’agenda. És imprescindible per al dia a dia. M’ajuda a mantenir-me organitzada.



































6. L’ordinador. També indispensable per a la feina i per als assumptes personals.















































7. El