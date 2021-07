L'entrenament en suspensió desenvolupa la força funcional, millorant la flexibilitat, l’equilibri i l’estabilitat, sobretot de la part central del cos

Primera entrega dels consells del gimnàs Duplex Sport Club per mantenir-se en forma durant l’estiu.



Us proposem tres exercicis d’entrenament de TRX per començar a treballar el cos.



1. REM A 45 GRAUS: enforteix la musculatura de l’esquena i els braços.



2. FLEXIÓ DE CAMES: treball de cames, aquest exercici fet amb TRX treu pes als genolls facilitant la seva execució correcta.



3. 'PUSH UP': enforteix pectoral, tríceps, espatlles i cor.