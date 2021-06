Passió per l'art audiovisual

David ‘Chirock’ Moreno, membre del jurat carnet jove del Festival Ull Nu

avid Moreno (22 anys), conegut com Chirock, va trobar, com a membre del jurat Carnet Jove del Festival Ull Nu, una oportunitat de viure una nova experiència dins del món audiovisual, una passió totalment vocacional per a ell. “Els meus pares són amants de l’art i, des de ben petit, me’n van ensenyar diferents branques fins que van veure que el cinema era el que més m’entusiasmava.” Va ser llavors quan va començar a veure grans clàssics i el seu interès va créixer fins al punt de saber que el seu futur estava destinat a dedicar-s’hi professionalment.



El seu gran objectiu