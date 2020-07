Tonificació de braços

Actualitzada 05/07/2020 a les 07:12

Duplex Sport Club

Circuit amb manuelles que permet aconseguir mantenir el to muscular dels braços i de les cames.



Us presentem un circuit per fer quatre rondes de treball d’entre 12 i 15 repeticions amb un pes adequat a la nostra capacitat física i estat de forma.



‘CURL’ DE BÍCEPS SIMULTANI: dempeus, mantenint una posició correcta de l’esquena, flexionem el braç i el baixem fins a estirar-lo del tot sense moure els colzes.



‘LUNGE’ ESTÀTIC AMB LES MANUELLES SUBJECTES A LES MANS: esquena i braços ben rectes, estirem cap endavant cama dreta i flexionem cap enrere cama esquerra intentant tocar el terra sense tocar.



FLEXIÓ DE TRÍCEPS AMB 2 MANUELLES ALS BRAÇOS: agafem les manuelles, estirem el braç mantenint una completa alineació entre l’espatlla, el colze i la mà. Flexionem l’avantbraç portant la manuella just darrere del clatell i tornem a la posició inicial.