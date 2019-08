Stretch-estiraments

L’stretch és una eina-activitat d’estiraments que s’ha de realitzar tant a l’inici com al final de fer un exercici intens.

Els beneficis de l’stretch serveixen per augmentar la flexibilitat i l’extensió dels moviments; oxigena els músculs i, per tant, tenim una millor recuperació després del exercici; millora la coordinació dels moviments i serveixen per reconèixer millor els límits del nostre cos.

Gràcies als estiraments, es poden evitar lesions, tendinitis, distensions, molèsties a les articulacions, etc.

Cal repetir cada exercici amb les dues cames.



1. GLUTI I MÚSCULS DEL MALUC: Assegut a terra amb les mans darrere els malucs, estirem les cames i creuem una cama sobre l’estesa donant suport al peu al més a prop possible del maluc, i alhora col·loquem el colze contrari