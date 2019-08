He tornat a tremolar

La Lisa i la Raquel viuen amb intensitat un amor que les omple de felicitat fins que una carta les posa entre l’espasa i la paret. Hauran de prendre una decisió que pot capgirar les seves vides.

Mai no he tornat a tastar uns canelons com els teus. Et sortien esponjosos com un trosset de núvol. Ni tampoc no oblidaré el sabor dels teus bunyols de bacallà, suaus com les nostres carícies. Amb la forquilla els dibuixaves de mil formes mentre suraven sobre l’oli calent. Tenies cura que no es toquessin, com si fossin petites embarcacions flotant sobre la mar. Em feia gràcia perquè em veia de petita fent el mateix però amb vaixells de paper que navegaven a la pica del lavabo, provocant topades que acabaven en naufragi.

Tot el que cuinaves ho feies amb una delicadesa