Malgrat tot, gaudeix de les vacances

Podem estar tristos, tenir problemes o fins i tot estar patint, precisament és per això que necessitem experimentar emocions positives durant les vacances.

La Carla pren el sol en una caleta. Amb ella està el seu gos. Fa uns mesos que ha perdut la seva parella. Està trista. També està empipada amb el cruel destí que ha decidit deixar-la vídua. S’ha obligat a anar de vacances, a la platja on sempre anaven. La gent no ho entén. Tan trista no deu estar si marxa de vacances.

La Maria té una malaltia capritxosa. El seu sistema immunitari està boig. El seu dia a dia és dur. Es lleva amb dolor, com si li haguessin donat una pallissa. Sempre està cansada. Lluny queden aquelles travesses pels